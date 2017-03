Syfy 23:30 bis 00:15 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Im Netz der Königin CDN, USA 2005 Stereo 16:9 Merken Ford (Francks Rainbow) und seine Anhänger versuchen das Basisschiff der Wraith zu entern. So kommt es, dass Sheppard (Joe Flanigan) nach seiner Gefangenname von den Wraith zu einen Mädchen namens Neera (Jenn Bird) in eine Gefängniszelle gesperrt wird. Neera hat den Angriff der Wraith auf ihren Heimatplaneten überlebt. Sie musste das Gemetzel an ihrer Familie mitansehen . In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Flanigan (Colonel John Sheppard) Torri Higginson (Dr. Elizabeth Weir) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Jason Momoa (Ronon Dex) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Paul McGillion (Dr. Carson Beckett) Kavan Smith (Major Evan Lorne) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: Martin Wood Drehbuch: Carl Binder Kamera: Michael C. Blundell Musik: Joel Goldsmith