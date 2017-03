Disney Cinemagic 22:05 bis 22:15 Magazin Making-of "Die Schöne und das Biest" D 2017 Dolby 16:9 HDTV Merken Belle lebt in einem beschaulichen Dorf und ihr Vater ist ein etwas sonderlicher Erfinder. Die Avancen von Schönling Gaston wehrt sie geschickt ab und vergräbt ihre Nase viel lieber in Büchern. Dann allerdings gerät ihr Vater in die Gefangenschaft eines fürchterlichen Ungeheuers, dass in einem verzauberten Schloss wohnt. Um den Erfinder zu retten, bietet Belle ihr Leben im Austausch gegen das ihres Vaters an... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Making of Regie: Bill Condon