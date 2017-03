Sky Atlantic HD 22:00 bis 23:05 Actionserie Band Of Brothers - Wir waren wie Brüder Die Neuen GB, USA 2001 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Easy Company bekommt Verstärkung. Eine Gruppe von Frischlingen trifft ein. Sie sollen zusammen mit einer Brigade britischer Panzer in das von den Deutschen besetzte Holland vordringen. Die Bevölkerung von Eindhoven empfängt die alliierten Soldaten euphorisch. Doch kurz darauf geraten sie in einen deutschen Hinterhalt. Sgt. Randleman (Michael Cudlitz) wird von seiner Einheit getrennt. - Von Steven Spielberg und Tom Hanks produzierte Kriegsserie, ausgezeichnet mit sechs Emmys und einem Golden Globe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Damian Lewis (Maj. Richard D. Winters) Donnie Wahlberg (C. Carwood Lipton) Ron Livingston (Capt. Lewis Nixon) Matthew Settle (Capt. Ronald Speirs) Kirk Acevedo (SSgt. Joseph Toye) Eion Bailey (Pvt. David Kenyon Webster) Michael Cudlitz (Sgt. Denver 'Bull' Randleman) Originaltitel: Band of Brothers Regie: David Nutter Drehbuch: Stephen E. Ambrose, Bruce C. McKenna, Graham Yost Kamera: Joel Ransom Musik: Michael Kamen Altersempfehlung: ab 16