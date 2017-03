Sky Nostalgie 23:15 bis 00:50 Western Winnetou und sein Freund Old Firehand D, JUG 1966 20 40 60 80 100 Merken Die Bande des finsteren Silver (Harald Leipnitz) terrorisiert die Gegend. Als sein Bruder in dem Grenzstädtchen Miramonte ums Leben kommt, will der Gangster den Ort dem Erdboden gleichmachen. Winnetou (Pierre Brice) und Old Firehand (Rod Cameron) kommen den Leuten von Miramonte zu Hilfe. - Farbenprächtige Karl-May-Verfilmung. Diesmal kämpft Pierre Brice an der Seite von Rod Cameron für das Gute. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pierre Brice (Winnetou) Rod Cameron (Old Firehand) Marie Versini (Nscho-tschi) Victor de Kowa (Ravenhurst) Harald Leipnitz (Silers) Todd Armstrong (Tom) Rik Battaglia (Mendozza) Originaltitel: Winnetou und sein Freund Old Firehand Regie: Alfred Vohrer Drehbuch: David Dereske, Harald G. Petersson, C. B. Taylor Kamera: Karl Löb Musik: Peter Thomas Altersempfehlung: ab 12