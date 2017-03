TNT Comedy 22:20 bis 22:45 Comedyserie King of Queens Folge: 95 Happy Hour USA 2002 16:9 Merken Doug wird von Carrie auf Diät gesetzt. Doch als seine Frau die Freuden des Barbesuchs nach Feierabend für sich entdeckt, scheint die ganze Sache nur noch halb so schlimm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Lou Ferrigno (Lou Ferrigno) Mike Washlake (Mike Washlake) Sandra Lee Gimpel (Sandra Lee Gimpel) Nicole Sullivan (Holly Shumpert) Originaltitel: The King of Queens Regie: James Widdoes Drehbuch: Tony Sheehan