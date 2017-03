Kinowelt 22:10 bis 23:45 Komödie Committed USA 2000 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nominiert für den Großen Preis der Jury, Sundance Film Festival Versprechen muss man halten! - Das ist die unerschütterliche Überzeugung der attraktiven Joline. Kein Wunder also, dass sie ihr Ehegelöbnis besonders ernst nimmt. Umso größer ist der Schock, als ihr Mann Carl - einen vagen Abschiedsbrief hinterlassend - das Weite sucht. Doch so schnell gibt Joline ihre Ehe nicht auf. Trotz eindringlicher Warnungen ihrer Freunde folgt sie ihm bis nach Texas. Dort wartet schon die nächste Überraschung: Carl hat eine Affäre mit der heißblütigen Carmen. Aber auch das ändert nichts an Jolines Plan, ihren Gatten zurückzuerobern. Mit der spirituellen Unterstützung eines mexikanischen Medizinmannes hält sie tagelang eine Mahnwache vor seinem Haus. Sie widersteht selbst den kreativ-sexuellen Avancen des gut aussehenden Neil, obwohl sie dessen erotische Anziehungskraft nicht leugnen kann. Erst als Carl sie in eine Nervenheilanstalt einweisen lässt, stellt sie sich erstmals die Frage, ob er das alles wirklich wert ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heather Graham (Joline) Casey Affleck (Jay) Luke Wilson (Carl) Goran Visnjic (Neil) Patricia Velasquez (Carmen) Alfonso Arau (Grampy) Mark Ruffalo (T-Bo) Originaltitel: Committed Regie: Lisa Krueger Drehbuch: Lisa Krueger Kamera: Tom Krueger Musik: Calexico Altersempfehlung: ab 6