ATV 22:05 bis 23:00 Krimiserie Rizzoli & Isles Ausgekocht USA 2014 Stereo Starkoch Holden bricht mitten unter seinen Gästen und Kollegen nach Magenkrämpfen und Nasenbluten tot zusammen. Als Maura die Leiche untersucht, fängt plötzlich auch ihre Nase an zu bluten. Da sie an dem Toten Gift gerochen hat, lässt sie den Fundort sofort weiträumig absperren und ruft den Katastrophenschutz. Holden hat erst vor kurzem eine Koch-Reality-TV-Show gewonnen und arbeitet jetzt mit zwei seiner damaligen Kontrahenten zusammen. Daher vermuten die Ermittler, dass einer der beiden Holden aus Neid getötet hat. Bei Maura werden zwar keine weiteren Reaktionen auf das Gift entdeckt, aber zur Ruhe kommt sie nicht. Denn sie erhält eine Lieferung, die das Bombenkommando auf den Plan ruft?. Schauspieler: Angie Harmon (Detective Jane Rizzoli) Sasha Alexander (Dr. Maura Isles) Lorraine Bracco (Angela Rizzoli) Bruce Mc Gill (Detective Vince Korsak) Jordan Bridges (Frankie Rizzoli Jr.) Brian Goodman (Lieutenant Sean Cavanaugh) Lee Thompson Young (Detective Barry Frost) Originaltitel: Rizzoli & Isles Regie: Stephen Clancy Drehbuch: Janet Tamaro Kamera: Ron Garcia, Anthony Hardwick Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12