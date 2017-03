ARD alpha 22:00 bis 23:00 Magazin Planet Wissen Spurensuche in Ostpreußen D 2017 Merken Kaum eine europäische Region hat eine so wechselvolle und schicksalhafte Vergangenheit wie Ostpreußen. Über Jahrhunderte hinweg war die Region Kernland deutscher Kultur. Die Geschichte wurde geprägt von Ordensrittern, Königen und Kaisern. Einflussreiche Adelige und reiche Großrundbesitzer standen für den Wohlstand im östlichsten Teil des deutschen Reiches. Der Zweite Weltkrieg brachte Zerstörung, Gewalt und Hass. Millionen Deutsche wurden vertrieben. Ihre ehemalige Heimat wurde geteilt, bekam neue Grenzen, neue Bewohner und neue Städtenamen. Planet Wissen zeigt, was den Alltag in der heute zu Russland und Polen gehörenden Region prägt und sucht nach Spuren der Vergangenheit. Denn zumindest virtuell entstehen dort alte Schlösser wieder neu. Studiogäste: - Dr. Andreas Kossert, Historiker und Ostpreußen-Experte - Dr.-Ing. Pjotr Kuroczynski, Architekt In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andrea Grießmann Gäste: Gäste: Dr. Andreas Kossert (Historiker und Ostpreußen-Experte), Dr.-Ing. Pjotr Kuroczynski (Architekt) Originaltitel: Planet Wissen