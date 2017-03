Super RTL 22:15 bis 00:40 Drama American Beauty USA 1999 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken 5-fach oscarprämierte Tragikomödie mit Hollywoodstar Kevin Spacey. Lester Burnhams Vorstadtleben ist die Hölle: Von der Ehefrau ignoriert, von der Tochter verachtet, taumelt der frustierte Familienvater einer handfesten Midlife Crisis entgegen. Nachdem er die Kündigung seines verhassten Jobs provoziert scheint Lester am Ende, doch dann verliebt er sich bei einer Sportveranstaltung ausgerechnet in die minderjährige Schulfreundin seiner Tochter Jane. Diese sucht derweil Zuflucht bei Nachbarssohn Ricky, der unter dem Kontrollzwang seines tyrannischen Vaters leidet. Als Lester bemerkt, dass seine Frau ihn betrügt, spitzt sich die Situation dramatisch zu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Spacey (Lester Burnham) Annette Bening (Carolyn Burnham) Thora Birch (Jane Burnham) Wes Bentley (Ricky Fitts) Mena Suvari (Angela Hays) Peter Gallagher (Buddy Kane) Allison Janney (Barbara Fitts) Originaltitel: American Beauty Regie: Sam Mendes Drehbuch: Alan Ball Kamera: Conrad L. Hall Musik: Thomas Newman Altersempfehlung: ab 12