TV5 22:31 bis 23:00 Sonstiges Acoustic Merken Broken back, alias Jérôme Fagnet, est un auteur-compositeur et interprète français autodidacte qui écrit en anglais. Il est l'une des révélations musicales de l'année 2016 et a sorti un premier EP sur lequel 3 titres ont cartonné : ''Happiest Man on Earth'', ''Halcyon Birds'' et ''Young Souls''. Les Francofolies, Solidays, une nomination aux Victoires de la musique 2017 dans la catégorie Révélation scène et un premier album éponyme... Le succès est au rendez-vous pour cette musique dansante, tendance folk-électro. Broken Back est aujourd'hui l'un des artistes français les plus écoutés, bien au-delà des frontières hexagonales. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sébastien Folin Gäste: Gäste: Broken Back Originaltitel: Acoustic