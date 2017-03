Servus TV 22:10 bis 00:05 Drama Hautnah USA, GB 2004 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach mehreren erfolglosen Versuchen scheint dem Schriftsteller Dan (Jude Law) endlich der große Coup gelungen zu sein. Dans neuer Roman über seine Freundin, die ehemalige Stripperin Alice (Natalie Portman), soll aufwendig vermarktet werden. Bei einer Fotosession in London lernt Dan die Fotografin Anna (Julia Roberts) kennen und verliebt sich in sie. Aber Anna lehnt Dans Wunsch nach einer Beziehung ab. Aus Rache vereinbart Dan im Namen Annas ein erotisches Date mit dem Arzt Larry (Clive Owen). Zufällig begegnen sich Anna und Larry tatsächlich am vereinbarten Treffpunkt. Wenig später sind die beiden verheiratet. Während die Beziehung zwischen Dan und Alice in die Brüche geht, kommt es auch in der Ehe zwischen Anna und Larry zu Spannungen. Anna trennt sich von ihrem Mann und beginnt ein Verhältnis mit Dan. Doch Annes Ehebetrug und Dans Seitensprung stürzen ihre jeweiligen Partner in eine tiefe Existenzkrise mit schwerwiegenden Folgen. Wie mit einem unsichtbaren Band scheinen die Schicksale der Protagonisten verbunden zu sein in Mike Nichols Filmdrama "Hautnah". Doch das kontinuierliche Machtspiel bewirkt nur, dass sich die Beteiligten immer mehr in einem engmaschigen Netz aus Begierde, Lüge und Verrat verstricken. Regisseur Nichols ist bekannt für seine intensiven, hochkarätig besetzten Beziehungsdramen ("Die Reifeprüfung", "Silkwood"), in denen er die menschliche Psyche oft gnadenlos ausleuchtet. Auch diesmal ist sein Schauspieler-Ensemble von erster Güte, zusammengestellt aus den Hollywood-Stars Natalie Portman (Alice), Jude Law (Dan), Julia Roberts (Anne) und Clive Owen (Larry). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Roberts (Anna) Jude Law (Dan) Natalie Portman (Alice) Clive Owen (Larry) Nick Hobbs (Taxifaher) Colin Stinton (Büroangestellter) Antony Gabriel (Luke) Originaltitel: Closer Regie: Mike Nichols Drehbuch: Patrick Marber Kamera: Stephen Goldblatt Altersempfehlung: ab 12