RTS Un 22:35 bis 00:25 Actionfilm Der Kautions-Cop USA 2010 Untertitel Chasseur de primes, Milo Boyd se voit confier la mission de ses rêves : traquer son ex-femme, la journaliste Nicole Hurley, qui s'est soustraite à la justice. Pour lui, c'est un job facile qui va en plus lui donner l'occasion d'en faire baver à son ex, juste retour des choses après ce qu'elle lui a fait au moment de leur séparation. Schauspieler: Gerard Butler (Milo Boyd) Jennifer Aniston (Nicole Hurley) Christine Baranski (Kitty Hurley) Jason Sudeikis (Stewart) Jeff Garlin (Sid) Coral Anderson (Ethal) Peter Greene (Earl Mahler) Originaltitel: The Bounty Hunter Regie: Andy Tennant Drehbuch: Sarah Thorp Kamera: Oliver Bokelberg Musik: George Fenton Altersempfehlung: ab 12