WDR 22:10 bis 23:35 Drama Zappelphilipp D 2012 Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Hannah Winter ist Lehrerin aus Leidenschaft. Als eines Tages der neunjährige Fabian Haas in ihre Klasse kommt, sprengt der Junge durch sein lebendiges Temperament nicht nur Hannahs Unterricht, sondern wird auch schnell zu einer Belastung für die Klasse. Die junge Lehrerin findet sich an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit und in einem persönlichen Dilemma. Denn einerseits ist es ihr wichtig, dass auch anspruchsvolle und schwierige Kinder in ihrem Unterricht Platz finden, andererseits ist sie auch den anderen Schülern, den Eltern und dem Kollegium verpflichtet, für einen reibungslosen Ablauf des Unterrichts zu sorgen. Der Druck von allen Seiten wächst und lässt Fabian, der bei allen außer bei Hannah aneckt, zum "Problemkind" werden. Immer deutlicher wird an Hannah und Fabians Mutter die Forderung herangetragen, Fabian untersuchen und seine Eigenart mit Psychopharmaka behandeln zu lassen. Eine schwere Entscheidung über das Schicksal eines Kindes in einer von Leistungsdruck geprägten Gesellschaft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bibiana Beglau (Hannah Winter) Anton Wempner (Fabian Haas) Andrea Wenzl (Miriam Haas) Maximilian Dirr (Wolfram Wiedemann) Mehdi Nebbou (Sebastian Sander) Jean-Luc Bubert (Jarek) Ulrike Arnold (Ulrike Petzold) Originaltitel: Zappelphilipp Regie: Connie Walther Drehbuch: Silke Zertz Kamera: Birgit Gudjonsdottir Musik: Benjamin Fröhlich, Florian Peter