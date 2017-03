Tele 5 22:05 bis 00:00 Komödie 301 - Deppen der Antike USA 2011 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken 900 Jahre vor Christus gefällt es dem Prinzen Orlando von Troja, nach einem Besuch beim griechischen König Erotik dessen Braut Prinzessin Ellen in seine Heimat zu verschleppen. Erotik aber sinnt auf Rache und folgt dem Paar mit seiner Kriegsflotte. Nun ist es an Deppus Maximus, dem Anführer von 300 heldenhaften Spartanern, Troja vor den anrückenden Griechen und ihrem gefürchteten Helden Testikles zu bewahren. Doch zunächst fällt Deppus ums Haar im freundlichen Feuer, und muss hernach für tot gehalten eine wahre Odyssee bestehen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Will Sasso (Deppus Maximus) Ian Ziering (Testiclees) Kristanna Loken (Hottessa) Rip Torn (König Looney) Sophie Monk (Prinzessin Ellen) Gary Lundy (Prinz Orlando) Khary Payton (König Erotik) Originaltitel: The Legend of Awesomest Maximus Regie: Jeff Kanew Drehbuch: Jason Burinescu Kamera: John Darbonne Musik: Scott Glasgow Altersempfehlung: ab 16