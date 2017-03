RTL NITRO 22:05 bis 23:50 SciFi-Film Aliens vs. Predator 2 USA 2007 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein Predator-Raumschiff stürzt in der Nähe der US-Kleinstadt Gunnison im Bundesstaat Colorado ab. An Bord befinden sich neben den Predators zahlreiche gefangene Aliens sowie das Mischwesen Predalien. Die Aliens nutzen eine Auseinandersetzung an Bord dazu, auszubrechen und die Predators auszulöschen. Doch von Bord des zerstörten Schiffes aus erreicht ein Notsignal den Heimatplaneten der Predators, wo sich ein einzelner Jäger Richtung Erde aufmacht, um den Aliens den Garaus zu machen. Es kommt zum blutigen Kampf der Monster, den schon bald auch zahlreiche Bewohner der Kleinstadt mit dem Leben bezahlen müssen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steven Pasquale (Dallas) Reiko Aylesworth (Kelly) John Ortiz (Morales) Johnny Lewis (Ricky) Ariel Gade (Molly) Kristen Hager (Jesse) Sam Trammell (Tim) Originaltitel: AVPR: Aliens vs Predator: Requiem Regie: The Brothers Strause Drehbuch: Shane Salerno Kamera: Daniel Pearl Musik: Brian Tyler Altersempfehlung: ab 18