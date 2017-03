TLC 22:00 bis 23:00 Dokumentation Die Stone-Skala: Das Böse im Visier Tödliche Kontrolle USA 2014 Merken Der klinische Psychologe Dr. Kris Mohandie beschäftigt sich in dieser Folge mit kontrollsüchtigen Mördern. Ronald Gene Simmons ist ein kaltblütiger Psychopath und verlangt, dass sich alle an seine Regeln halten. Als seine Familie gegen sein Regime aufbegehrt, bestrafte er sie gnadenlos: Er ermordete alle 14 Familienmitglieder, auch die kleinen Kinder. Was treibt einen Vater zu einer derartig unmenschlichen Tat? Außerdem interviewt Dr. Mohandie den Dreifach-Mörder Billie Wayne Coble im Todestrakt, der seine Frau mit einem Hammer erschlug. Mit Hilfe einer Skala von eins bis 22 werden die Täter dem Grad ihrer Bösartigkeit nach eingeordnet. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Most Evil