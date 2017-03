BR Fernsehen 22:00 bis 22:30 Magazin Faszination Wissen Depression - Kampf gegen die Dunkelheit D 2017 Stereo Untertitel 16:9 Merken Ein Team von "Faszination Wissen" begleitet an Depression erkrankte Patienten und spricht mit Forschern über Therapien. Heidrun hat zwei Söhne, die sie über alles liebt - trotzdem will sie sich das Leben nehmen. Heidrun hat Depressionen. Jeder Tag ist ein Kampf gegen die Schwere in ihr, selbst einfache Tätigkeiten wie Wäsche waschen oder Kochen überfordern sie. Heidrun ist eine von rund vier Millionen Menschen mit Depression in Deutschland. Die Krankheit ist schwer zu erkennen - sogar für Ärzte. Forscher wollen die Diagnose von Depressionen einfacher machen. Denn hat man die Diagnose, kann man mit einer Therapie beginnen. Ein wichtiger Baustein ist die Psychotherapie, die Behandlung der Depression durch Gespräche beim Therapeuten. Doch einen Platz bei einem kassenärztlichen Therapeuten zu erhalten, ist schwer. Wie schwer, das zeigt Marias Fall, die an einer postnatalen Depression leidet. Die Geburt ihres Kindes hat bei ihr die Krankheit ausgelöst. Das TV-Team begleitet Maria auf der Suche nach einem Therapeuten. Immerhin nimmt Maria Antidepressiva, neben der Psychotherapie für viele Patienten der zweite wichtige Baustein zur Behandlung der Krankheit. Oft vergehen Monate, bis das passende Medikament gefunden wird. Maria will dieses Risiko nicht eingehen - deshalb macht sie einen neuartigen Test, den Forscher in München entwickelt haben. Er zeigt, mit welchem Antidepressivum in welcher Dosierung das beste Ergebnis erzielt werden kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Gunnar Mergner Originaltitel: Faszination Wissen