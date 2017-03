SAT.1 Gold 22:10 bis 23:10 Krimiserie Quincy Der Psychiater und der Tod USA 1981 16:9 Merken Als Gerichtsmediziner hat Quincy häufig die undankbare Aufgabe, Hinterbliebene vom Tod eines Angehörigen in Kenntnis zu setzen. Als er die Bekanntschaft mit Dr. Pendleton macht, ist er begeistert, denn die Aufgabe des Psychiaters ist es, Todkranke auf ihrem letzten Weg zu begleiten. In dessen Abwesenheit soll Quincy allerdings seinen Job übernehmen - und schon gerät der Gerichtsmediziner zwischen die Fronten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tyne Daly (Kay Silver) Spencer Milligan (Steve Silver) Michael Constantine (Dr. George Pendleton) Joseph Roman (Sergeant Brill) Alice Hirson (Mrs. Foyt) Matthew Tobin (Insurance Claims Adjuster Rigoletti) Stanley Kamel (Attorney Dave Bremmerhouse) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: David Moessinger Drehbuch: Jeri Taylor Kamera: Frank R. Hale Musik: Bruce Broughton Altersempfehlung: ab 6