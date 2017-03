RTL Plus 22:45 bis 23:30 Krimiserie Im Namen des Gesetzes Falsche Freunde D 2000 Merken Zwei Autodiebe kidnappen den Fahrer einer Luxuskarosse und stehlen dessen Wagen. Das Duo hat sich auf das so genannte Carjacking spezialisiert, bei dem die Fahrer mitten auf der Straße aus dem Wagen gezerrt und als Geisel genommen werden, bis der gestohlene Wagen in Sicherheit ist. Auf der Flucht der Diebe kommt es mit dem Wagen zu einem tragischen Autounfall: Sie kollidieren mit dem Auto des Fabrikanten Roloff, in dem neben Roloff auch dessen Frau und Kinder sitzen. Roloff kann den Unfall nicht verhindern, da seine Bremsen versagen. Er kann gerade noch den Wagen verlassen, doch seine Familie verbrennt vor seinen Augen. Kehler und Bongartz, die die Umstände des Umfalls untersuchen, treffen bei ihren Ermittlungen auf Lange, einen ehemaligen Polizisten und Freund Kehlers, der mittlerweile für Roloff arbeitet. Lange bietet sich an, bei den Ermittlungen zu helfen, doch Kehler lehnt ab. Tatsächlich gelingt es Kehler und Bongartz, das Versteck der Autodiebe zu finden. Doch Lange mischt sich ein und verpatzt die Verhaftung. Kurz darauf überfallen die Diebe die Villa Roloffs und töten Lange, während Roloff sich anscheinend noch rechtzeitig verstecken konnte. Lange macht im Sterben noch Andeutungen über die wahren Mörder der Familie Roloff, was zunächst keinen Sinn zu ergeben scheint. Die Räuber schlagen erneut zu. Doch diesmal töten sie das Opfer, den Mitbesitzer eines Autohauses, bevor sie dessen Wagen stehlen. Dieses Abweichen vom Tatmuster macht die Ermittler skeptisch. Sie observieren den zweiten Inhaber des Autohauses und können die Täter bei dem Versuch, diesen ebenfalls zu ermorden, dingfest machen. Die Erklärung der Räuber ist eine echte Überraschung: Roloff habe sie zu diesen Morden angestiftet. Tatsächlich wird auch Roloffs Geld bei den Tätern gefunden. Kehler und Bongartz finden heraus, dass Roloffs Unfallwagen aus dem Autohaus stammt, dessen Inhaber ermordet wurden und kurz vor dem Unfall dort zur Inspektion war. Kehler und Bongartz vermuten, dass Roloff der Werkstatt Pfusch unterstellt und die Räuber als Mörder anheuerte, um Rache zu üben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolfgang Bathke (Kriminalhauptkommissar Stefan Kehler) Max Gertsch (Kriminalkommissar Ralf Bongartz) Britta Schmeling (Staatsanwältin Charlotte Glaser) Henry Van Lyck (Oberstaatsanwalt Gerhart Lotze) Klaus Schindler (Gerichtsmediziner Dr. Duhler) Wilfried Hochholdinger (Roloff) Helmut Rühl (Lange) Originaltitel: Im Namen des Gesetzes Regie: Gregor Schnitzler Drehbuch: Thomas Nippold Musik: Rainer Oleak