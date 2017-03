sixx 22:05 bis 23:00 Krimiserie Body of Proof Ein Meer aus Tränen USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Dave Piaseki und seine Ex-Freundin Linda Chapman werden tot aufgefunden. Die Polizei geht von Selbstmord aus, doch Megan ist anderer Meinung: Die Hornhaut an Daves linker Hand und die Brieftasche in der linken Hosentasche deuten darauf hin, dass er Linkshänder war. Die Waffe wurde allerdings in seiner rechten Hand gefunden. Und als bei der Autopsie zwei Projektile aus seinem Schädel geholt werden, ist eindeutig, dass es sich um einen Doppelmord handeln muss ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dana Delany (Dr. Megan Hunt) Jeri Ryan (Dr. Kate Murphy) John Carroll Lynch (Bud Morris) Steven DeMarco (Dave Piaseki) Zakiya Cook (Linda Chapman) Sonja Sohn (Samantha Baker) Nicholas Bishop (Peter Dunlop) Originaltitel: Body of Proof Regie: Nelson McCormick Drehbuch: Christopher Murphey, Matthew Gross Kamera: Patrick Cady Musik: Daniel Licht Altersempfehlung: ab 12