Disney Channel 22:20 bis 22:45 Comedyserie Immer wieder Jim Folge: 129 Kyle boxt sich durch USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Jim ist davon überzeigt, dass Cheryl ihren Sohn zu sehr verweichlicht. Fest entschlossen das zu ändern bringt er ihm bei, wie man sich gegen größere und ältere Schüler durchsetzen kann. Jim ist ein guter Lehrer und so lernt der Sechsjährige schnell, sich nicht mehr unterdrücken zu lassen. Es kommt wie es kommen muss - nachdem Kyle einen Schulkollegen vermöbelt hat, wird er von der Schule suspendiert. Doch davon darf Cheryl nie etwas erfahren. Schauspieler: Courtney Thorne-Smith (Cheryl) Kimberly Williams-Paisley (Dana) Larry Joe Campbell (Andy) Taylor Atelian (Ruby) Billi Bruno (Gracie) Conner Rayburn (Kyle) James Belushi (Jim) Originaltitel: According to Jim Regie: James Widdoes Drehbuch: Christopher J. Nowak Kamera: George Mooradian Musik: James Belushi , Glen Clark