ZDFinfo 22:25 bis 23:10 Dokumentation Die Amerika-Saga Supermacht und Rock 'n' Roll USA 2010 Stereo 16:9 Merken Die Folge "Supermacht und Rock 'n' Roll" dokumentiert die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Vom Sieg getragen, bauen die Vereinigten Staaten weiter ihre Führung als Weltmacht aus. Erfindungsgeist und Innovation haben die Geschichte Amerikas geprägt. In den 1950er Jahren erscheint kein Projekt zu groß. Highways, Flugzeuge und Raketen werden gebaut. Nun ist der Weltraum das Neuland, das es zu erobern gilt. Und das Land will auch hier Pionier sein. Ein Wettkampf beginnt, denn auch die Sowjets wollen die Ersten sein, die den Mond betreten. Im Juli 1969 siegen schließlich erneut die Amerikaner, wenn auch nur ganz knapp. Die Freude an Fortschritt, Entdeckung und Erfolg hat ein Problem außen vor gelassen - die Rassenfrage. Anfang der 1960er Jahre haben Schwarze immer noch nicht die gleichen Rechte wie Weiße. Erst die Rede des Bürgerrechtlers Martin Luther King rüttelt die Nation auf und lässt sie handeln. In zwölf Teilen erzählt die Doku-Serie "Die Amerika-Saga" die Geschichte der Vereinigten Staaten. In aufwändigen Spielszenen werden die wichtigen Ereignisse nachgestellt und von berühmten Persönlichkeiten und renommierten Wissenschaftlern kommentiert und erläutert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: America: The Story Of Us Regie: Clare Beavan, Marion Milne