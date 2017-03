ARTE 22:25 bis 23:10 Dokumentation Ach, Europa! Traumtänzer und Totengräber D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Nach dem Ersten Weltkrieg kommen sowohl die Gewinner als auch die Verlierer nicht zur Vernunft. Die Bevölkerung Europas ist gespalten. Links und rechts, Kommunisten und Faschisten ringen um die Köpfe und Herzen der Europäer. Ein "neuer Mensch" muss her, nur wie soll er aussehen? Wie soll er sein? Die erste Kraftprobe wird in Spanien ausgetragen, in einem Bürgerkrieg, an dem sich zahlreiche Menschen aus ganz Europa beteiligen. Letztlich kommt es zum Schulterschluss der europäischen Faschisten, und am Ende steht der "totale Krieg". Danach liegt ganz Europa in Trümmern, und ein mühsamer Wiederaufbau steht bevor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ach, Europa! Regie: Martin Carazo, Christel Fromm