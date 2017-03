National Geographic Wildlife 22:35 bis 23:00 Dokumentation Spiel des Lebens Fliegende Räuber CZ 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Raubvögel gehören zu den faszinierendsten Tieren überhaupt. Diese Episode von "Spiel des Lebens" befasst sich mit den größten und spektakulärsten Vertretern dieser Ordnung. So geht es beispielsweise um den Adler. Der König der Lüfte bevorzugt große offene Gebiete, in denen er seine Beute aus kilometerweiter Entfernung ausspähen und blitzschnell im Sturzflug ergreifen kann. Der Wanderfalke wiederum ist fast überall auf der Erde zu Hause und schlägt oft schon in der Luft zu. Andere Vorlieben hat der Geier: Er kümmert sich in der Regel um das, was der Kampf ums Überleben übrig lässt und verzehrt Kadaver. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Race of Life