Silverline 22:00 bis 23:30 Thriller Vendetta Rider USA 2014 Nach einer Vorlage von Jason Momoa, Robert Homer Mollohan 20 40 60 80 100 Merken Nachdem seine Mutter in einem Reservat brutal vergewaltigt und ermordet wurde, nimmt der junge Mojave-Indianer Wolf das Gesetz in die eigenen Hände und übt Vergeltung an dem weißen Täter. Auf der Flucht vor dem FBI lernt er den abgehalfterten Musiker Cash kennen, dessen Ehe gerade in die Brüche gegangen ist. Schnell entsteht zwischen den beiden ungleichen Männern eine tiefe Freundschaft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tye Alexander (Todd) Henree Alyse (Totonka girl#1) Lisa Bonet (Magdalena) Chris Browning (Schaeffer) Charlie Brumbly (Chuck) Mike Burns (Big Red) Linden Chiles (Bob) Originaltitel: Road to Paloma Regie: Jason Momoa Drehbuch: Jonathan Hirschbein, Jason Momoa, Robert Homer Mollohan Musik: Ohad Benchetrit, Justin Small Altersempfehlung: ab 16