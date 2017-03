TNT-Serie 22:30 bis 00:45 Actionfilm Das Bourne Vermächtnis USA 2012 16:9 20 40 60 80 100 Merken Jason Bourne war nur einer der CIA-Agenten, an denen im Rahmen der "Operation Outcome" experimentiert wurde. Als sein lange verschollener Kollege Aaron Cross ohne Gedächtnis wieder auftaucht und sich auf die Suche nach seiner Identität begibt, wird die CIA nervös, denn Cross gilt als wesentlich gefährlicher als Bourne. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeremy Renner (Aaron Cross) Rachel Weisz (Dr. Marta Shearing) Edward Norton (Eric Byer) Albert Finney (Dr. Albert Hirsch) Joan Allen (Pam Landy) Stacy Keach (Adm. Mark Turso) Oscar Isaac (Nummer 3) Originaltitel: The Bourne Legacy Regie: Tony Gilroy Drehbuch: Tony Gilroy, Dan Gilroy Kamera: Robert Elswit Musik: James Newton Howard Altersempfehlung: ab 12