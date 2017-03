13th Street 22:40 bis 23:25 Krimiserie Navy CIS Ghostrunners USA 2012 Stereo 16:9 Merken Um einen angeblichen Hubschrauberabsturz aufzuklären arbeitet das Team von Gibbs diesmal mit Special Agent Borin (Diane Neal) zusammen. Dabei unterscheiden sich die Aussagen der drei überlebenden Crew-Mitglieder zur Unfallursache deutlich. Die Schusswunde am Kopf des Piloten, der zwischenzeitlich an Land gespült wurde, deutet darauf hin, dass es sich um einen Suizid handelt. Diesen verneint aber nicht nur die Frau des Toten vehement, sondern wird auch von einem aus dem Koma erwachten Kollegen ausgeschlossen. Die Ermittler haben einen mysteriösen Fall zu lösen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Spezial Agent Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Spezial Agent Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Cote De Pablo (Ziva David) Sean Murray (Timothy McGee) Brian Dietzen (Jimmy Palmer) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Tony Wharmby Drehbuch: Christopher J. Waild Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk