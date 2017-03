Syfy 22:40 bis 23:30 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Verraten und Verkauft USA 1997 Stereo 16:9 Merken Auf dem Planeten Simarka finden Samantha Carter, Daniel Jackson und Jack O'Neill eine Kultur vor, die sehr an das Leben der Mongolen vor über hundert Jahren erinnert. Das Volk der Shavadai ist von einer strengen Klassengesellschaft geprägt, in der Frauen nur eine untergeordnete Rolle spielen. Samantha Carter wird gekidnappt und von Turghan, einem mächtigen Herrscher, versklavt. Als das SG-1-Team von dem Kidnapping erfährt, setzen sie alles daran, um ihre Kollegin zu befreien. Samantha Carter kann sich jedoch nur durch ein Duell wieder "frei" kämpfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jack O'Neill) Michael Shanks (Daniel Jackson) Amanda Tapping (Captain Samantha Carter) D. Christopher Judge (Teal'C) Jay Acovone (Joe Curtis) Brent Stait (Ferretti) Cary-Hiroyuki Tagawa (Turghan) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Jeff Woolnough Drehbuch: Jonathan Glassner, Brad Wright, Katharyn Powers Kamera: Peter F. Woeste Musik: Joel Goldsmith, Kevin Kiner Altersempfehlung: ab 12