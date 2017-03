TNT Film 23:50 bis 02:15 Krimi Goodfellas - Drei Jahrzehnte in der Mafia USA 1990 Nach dem Roman von Nicholas Pileggi 16:9 20 40 60 80 100 Merken Von 1956 bis 1968 arbeitete Nicholas Pileggi als Reporter in New York. Sein Spezialgebiet war das organisierte Verbrechen. Während vier Jahren nahm er die Lebensbeichte des Mafioso Henry Hill auf und schrieb das Buch "Wiseguy", auf dem der Film "Good Fellas" basiert. Der New Yorker Regisseur Martin Scorsese, der mit "Taxi Driver" und "Casino" Meilensteine des Kinos setzte, hat auch am Drehbuch mitgeschrieben. Eine der Hauptrollen in "Good Fellas" besetzte Scorsese mit seinem Lieblingsstar Robert De Niro, mit dem er schon frühe Erfolge in "Taxi Driver" und "Raging Bull" feierte. Als Dreh- und Angelpunkt von "Good Fellas" wirkt allerdings Henry Hill, gespielt von Ray Liotta. Er teilte auch in "Cop Land" die Leinwand mit De Niro, liess sich in "Hannibal" das Hirn auslöffeln und war zuletzt in der originellen "Taxi Driver"-Travestie " Observe and Report" zu sehen. Seinen Ruf als unberechenbarer Psychopath festigte Joe Pesci als Tommy DeVito, für dessen Verkörperung er einen Oscar erhielt. Gerüchten zufolge seien Pesci seine nachgesagten Kontakte zur organisieren Kriminalität zumindest nicht im Wege gestanden, als er für die Rolle im Gespräch war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ray Liotta (Henry Hill) Robert De Niro (James "Jimmy" Conway) Joe Pesci (Tommy DeVito) Lorraine Bracco (Karen Hill) Paul Sorvino (Don Paul Cicero) Frank Sivero (Frankie Carbone) Tony Darrow (Sonny Bunz) Originaltitel: Goodfellas Regie: Martin Scorsese Drehbuch: Nicholas Pileggi, Nicholas Pileggi, Martin Scorsese Kamera: Michael Ballhaus Musik: Diverse Komponisten Altersempfehlung: ab 16