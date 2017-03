Sky 1 22:30 bis 23:15 Arztserie Grey's Anatomy Folge: 202 Was uns ausmacht USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Während sich Dr. Webber langsam erholt und Jo mehr übernimmt, überlegt Meredith ein altes Forschungsprojekt ihrer Mutter weiterzuführen. Derek bekommt Probleme mit einem Patienten seines Brain-Mapping-Projekts. Alex lässt seinen Unmut über seinen Vater an Jo aus. Cristina ist sauer auf Owen, weil der seiner neuen Freundin gegenüber so tut, als existiere sie nicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: David Greenspan Drehbuch: William Harper Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12