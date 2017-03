Classica 22:15 bis 00:10 Ballett Glass, the Perfect American D 2013 Stereo 16:9 Merken Aus dem Teatro Real de Madrid: "The Perfect American" von Philip Glass (*1937). Musikalische Leitung: Dennis Russell Davies - Inszenierung: Phelim McDermott. Mit Christopher Purves (Walt Disney), David Pittsinger (Roy Disney), Donald Kaasch (Dantine), Janis Kelly (Hazel George), Marie McLaughlin (Lillian Disney), Zachary James (Abraham Lincoln/A funerary worker). Aufzeichnung der Uraufführung; Auftragswerk des Teatro Real de Madrid und der English National Opera in London.Die Oper zeigt die letzten Monate im Leben von Walt Disney - der Person, die maßgeblich die Welt aller Verbraucher beeinflusst hat. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Christopher Purves (Walt Disney) David Pittsinger (Roy Disney) Donald Kaasch (Dantine) Janis Kelly (Hazel George) Marie McLaughlin (Lillian Disney) Zachary James (Abraham Lincoln) Originaltitel: Glass, the Perfect American Drehbuch: Christopher Purves, David Pittsinger, Donald Kaasch, Janis Kelly, Marie McLaughlin, Sarah Tynan, Naz Musik: Philip Glass