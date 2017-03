Der junge Papst Pius XIII. (Jude Law) hat mit seiner ersten Ansprache die Gläubigen auf dem Petersplatz nachhaltig verstört. Nun versucht der Vatikan den Schaden zu begrenzen. Lenny willigt zwar in eine Pressekonferenz ein, lässt dort aber seine Beraterin Schwester Mary (Diane Keaton) eine brüske Erklärung verlesen. Kardinal Voiello (Silvio Orlando) will nun den Papst mit allen Mitteln in die Schranken weisen. - Jude Law mischt als erster amerikanischer Papst den Vatikan auf: hintergründige Dramaserie vom oscarprämierten Bildermagier Paolo Sorrentino. In Google-Kalender eintragen