Sky Nostalgie 22:15 bis 23:40 Western 12 Uhr mittags USA 1952 SW Am letzten Arbeitstag von Sheriff Kane (Gary Cooper) kommt der gefürchtete Mörder Miller mit seiner Bande in den Ort. Er will Rache, weil Kane ihn einst ins Gefängnis brachte. Vergeblich versucht der Sheriff, Unterstützung bei seinen Bürgern zu finden. Feige im Stich gelassen, tritt er schließlich allein zum Showdown an. - Fred Zinnemanns Western-Meilenstein mit Grace Kelly. Vier Oscars, davon zwei für die Musik. Bildergalerie Schauspieler: Gary Cooper (Marshall Will Kane) Grace Kelly (Amy Kane) Thomas Mitchell (Bürgermeister Jonas Henderson) Lloyd Bridges (Harvey Pell) Katy Jurado (Helen Ramirez) Lon Chaney Jr. (Martin Howe) Lee van Cleef (Jack Colby) Originaltitel: High Noon Regie: Fred Zinnemann Drehbuch: Carl Foreman Kamera: Floyd Crosby Musik: Dimitri Tiomkin Altersempfehlung: ab 12