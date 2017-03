ProSieben 23:30 bis 01:20 Actionfilm 300: Rise of an Empire USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Schlachtenepos über das antike Griechenland mit Eva Green und Sullivan Stapleton: Der furchtlose Themistokles zieht mit einer zahlenmäßig weit unterlegenen griechischen Flotte in die Schlacht gegen die Armada des persischen Königs Xerxes. Diese steht unter dem Kommando von Xerxes blutrünstiger Admiralin Artemisia. Vor der griechischen Küste kommt es schließlich zur entscheidenden Seeschlacht ... Griechenland im Jahre 478 v.Chr.: Während König Leonidas von Sparta bei den Thermopylen versucht, mit nur 300 Kriegern zehntausende Perser aufzuhalten, beschließt der Athener General Themistokles, ihnen eine Seeflotte entgegen zu stellen. Doch mit Artemisia steht ihm eine besonders grausame Gegnerin gegenüber: Denn die Heerführerin der Perser handelt nicht nur im Auftrag des Gottkönigs Xerxes, welcher einst seinen Vater durch Themistokles Hand verlor. Als Kind geschändet und verschleppt durch griechische Hopliten, führt sie außerdem einen ganz persönlichen Rachefeldzug gegen ihre alte Heimat. Trotz trickreicher Taktik kann Themistokles gegen die pure Überzahl des persischen Heeres kaum etwas ausrichten. Als einer der wenigen überlebt er schwerverletzt die grausame Seeschlacht und erkennt, dass es nur eine Chance auf den Sieg gibt: Ein Bündnis mit dem verfeindeten Sparta ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sullivan Stapleton (Themistokles) Eva Green (Artemisia) Lena Headey (Königin Gorgo) Rodrigo Santoro (Xerxes) Hans Matheson (Aeskylos) Callan Mulvey (Scyllias) David Wenham (Dilios) Originaltitel: 300: Rise of an Empire Regie: Noam Murro Drehbuch: Zack Snyder, Kurt Johnstad Kamera: Simon Duggan Musik: Junkie XL Altersempfehlung: ab 18