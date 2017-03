ProSieben 22:50 bis 01:00 Actionfilm 300 USA 2006 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Bildgewaltiges Helden-Epos mit Gerard Butler: Im Jahre 480 vor Christus marschiert der persische Großkönig Xerxes mit einer riesigen Armee nach Griechenland. Als Leonidas I., König von Sparta, die bedingungslose Kapitulation ablehnt, zieht er mit 300 seiner tapfersten Krieger in die Schlacht. Sein Ziel ist es, die Perser an einem schmalen Pass aufzuhalten. Dies gelingt den Spartiaten anfangs auch, doch durch einen Verräter scheint sich das Blatt zu wenden. 480 v. Chr. fällt ein gewaltiges persisches Heer unter Xerxes nach Griechenland ein. Der Despot hofft, dass sich die hellenischen Reiche seiner scheinbar unbegrenzten Macht freiwillig unterwerfen werden. Doch König Leonidas von Sparta widersetzt sich den Avancen der Großmacht und fordert Xerxes heraus. Da sowohl die Priester des von Leonidas nach altem Brauch befragten Orakels als auch Spartas Politiker zuvor von den Persern bestochen wurden, kann der König nur mit einem Heer von 300 Getreuen dem übermächtigen Feind entgegentreten. Die gestählten Krieger Spartas sind den Persern zwar taktisch und moralisch in der schmalen Gebirgsenge des Thermopylen-Passes überlegen. Dennoch weiß der König, dass er den anstürmenden Feindesmassen nicht lange widerstehen können wird, wenn er nicht bald Verstärkung bekommt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerard Butler (König Leonidas) Lena Headey (Königin Gorgo) Dominic West (Theron) David Wenham (Dilios) Michael Fassbender (Stelios) Tom Wisdom (Astinos) Andrew Pleavin (Daxos) Originaltitel: 300 Regie: Zack Snyder Drehbuch: Zack Snyder, Kurt Johnstad, Michael Gordon Kamera: Larry Fong Musik: Tyler Bates Altersempfehlung: ab 16