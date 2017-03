RTL TVI 22:40 bis 23:30 Krimiserie Navy CIS Die Wahrheit hat viele Gesichter USA 2012 Stereo Merken Lorsque le cadavre d'un homme qui se faisait passer pour l'officier Luke Grismer est retrouvé dans le fleuve Potomac, Gibbs et son équipe ne mettent pas longtemps à établir sa véritable identité : il s'agit en fait du journaliste Tyler Wilkes. Interrogé, Grismer avoue que le défunt le faisait chanter pour pouvoir utiliser son identité dans le but de pénétrer à la caserne afin d'enquêter sur l'usage de stupéfiants dans l'armée. Grâce à la caméra installée à bord du véhicule de Wilkes, les enquêteurs récupèrent des images du supposé tueur, vêtu d'un manteau et flanqué d'un chapeau. Ziva reconnaît d'emblée le couvre-chef comme appartenant à son paternel, Eli, patron du Mossad. Ce dernier n'est donc pas en ville pour une simple visite de courtoisie, comme il l'avait prétendu à sa fille... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Special Agent Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Special Agent Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Cote De Pablo (Ziva David) Michael Nouri (Mossad Director Eli David) Brent Chase (Navy Petty Officer Third Class Nathan Thomas) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Dennis Smith Drehbuch: Christopher J. Waild Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk