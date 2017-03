RTL TVI 22:35 bis 23:25 Arztserie Grey's Anatomy Folge: 262 Schwelbrand USA 2016 Stereo Merken Arizona et April tentent d'aider une adolescente à cacher sa grossesse aux yeux de sa mère, jusqu'à ce que l'état de santé de la jeune fille nécessite une intervention chirurgicale délicate... Pendant ce temps, Richard entre en conflit avec Catherine qui souhaite interférer dans la vie de Jackson et d'April... Les résidents entrent en compétition pour remporter le concours Pregminter... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Martin Henderson (Dr. Nathan Riggs) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Chandra Wilson Drehbuch: Karin Gist Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12