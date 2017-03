RTL TVI 22:35 bis 23:20 Sonstiges Top Chef, les secrets des grands chefs La cuisine de rue Stereo Merken Ce soir, dans "Les secrets des grands Chefs", faites sortir votre cuisine dans la rue... Burgers, kebabs, hot dogs ou sandwichs... La cuisine de rue est en plein essor et depuis quelques années, les grands chefs se prêtent eux aussi au jeu de la streetfood. Des recettes savoureuses et gourmandes mises au point par les Chefs étoilés, le tout à petit prix et prêt à emporter. Comment réaliser vous aussi, en deux temps trois mouvements, des sandwichs sains et délicieux - Le chef doublement étoilé Yannick Delpech, nous ouvre les portes de son restaurant de cuisine de rue et nous dévoile les secrets de son panini du Sud-Ouest, de son Burger maison, de son hot dog végétarien. Le Chef nous livre aussi deux recettes étonnantes de sandwichs gastronomiques et économiques ! Place encore à Maximilien Dienst, le plus jeune chef étoilé de Belgique et candidat hors pair de la compétition. Découvrez le côté coulisse et surtout apprenez à faire sa version élégante et très gourmande d'un grand classique de la street-food : le club-sandwich. Retour ensuite sur les plats mythiques à déguster avec les doigts qui ont marqué la compétition. Notamment sur l'incroyable hot dog revisité par Kevin D'Andréa, finaliste de la saison 6, qui avait épaté les chefs américains avec sa version gastronomique de ce sandwich des rues de New York. Découvrez la face cachée de ces nouvelles enseignes de fast-food qui mettent la gastronomie française à l'honneur. Nous vous emmenons dans la boutique de Yoni Saada. Ancien Top Chef et chef reconnu, il partage avec nous la recette gastronomique du plus niçois des sandwichs : le pain bagnat. Ce soir, dans " Les secrets des grands Chefs ", unissez cuisine de rue et haute gastronomie, pour le plus heureux des mariages ! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Stéphane Rotenberg