Drama, USA (2003) mit Anthony Hopkins und Nicole Kidman Eine "rassistische" Äusserung kostet Universitätsdekan Silk (Hopkins) seinen Job. Was niemand weiss: Seit Jahrzehnten verleugnet der hellhäutige Silk seine afroamerikanische Abstammung. Er vertraut sich einem Autor (Gary Sinise) an und beginnt eine Affäre mit der Putzfrau Faunia (Kidman). Komplexes Drama um Lebenslügen und Political Correctness. In Google-Kalender eintragen