ProSieben 22:00 bis 22:55 Krimiserie Lucifer Einmal Hölle und zurück USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Zwischen Lucifer und Amenadiel kommt es zur Aussprache. Sie verbünden sich, um gemeinsam Malcolm zu suchen und zurück in die Hölle zu bringen. Allerdings ist dieser ihnen einen Schritt voraus: Er hat Trixie entführt und will im Austausch für das Mädchen das von Detective Decker beschlagnahmte Geld. Bei der Übergabe will Lucifer Chloe beschützen, doch dabei wird er selbst von Malcolm erschossen ... Schauspieler: Tom Ellis (Lucifer Morningstar) Lauren German (Chloe Decker) D.B. Woodside (Amenadiel) Lesley-Ann Brandt (Maze) Kevin Alejandro (Dan) Scarlett Estevez (Trixie) Rachael Harris (Dr. Linda Martin) Originaltitel: Lucifer Regie: Nathan Hope Drehbuch: Joe Henderson Kamera: Ryan McMaster Musik: Marco Beltrami, Dennis Smith Altersempfehlung: ab 12