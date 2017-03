Nick 22:00 bis 22:25 Comedyserie The Mindy Project Josh & Mindy's Christmas Party USA 2013 Merken Mindy freut sich schon darauf, bei ihrer Weihnachtsfeier den Kollegen ihren neuen Freund Josh vorzustellen. Als sie jedoch ein Geheimnis über Josh herausfindet, fallen ihre Pläne in sich zusammen. Unterdessen muss sich Jeremy darum kümmern, dass das Weihnachtsgeld fair unter den Mitarbeitern verteilt wird, was zu größeren Verwerfungen im Büro führt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mindy Kaling (Mindy Lahiri) Chris Messina (Danny Castellano) Ed Weeks (Jeremy Reed) Anna Camp (Gwen Grandy) Zoe Jarman (Betsy Putch) Amanda Setton (Shauna Dicanio) Ike Barinholtz (Morgan Tookers) Originaltitel: The Mindy Project Regie: Charles McDougall Drehbuch: Mindy Kaling, Jeremy Bronson Musik: Jesse Novak