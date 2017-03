Servus TV 22:15 bis 23:15 Krimiserie Miss Fishers mysteriöse Mordfälle Tod am Strand AUS 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Miss Fisher soll ein paar junge Mädchen auf die Wahl zur lokalen Blumenkönigin vorbereiten. Als gebürtige Aristokratin findet sie Gefallen an der Aufgabe, den Nachwuchs in Sachen gutes Benehmen und Etikette zu unterrichten. Doch dann wird eines der Mädchen tot am Strand aufgefunden und Miss Fisher macht aus der Tätersuche einen persönlichen Kreuzzug. Die erfolgreiche australische Krimi-Serie "Miss Fishers mysteriöse Mordfälle" basiert auf der Romanreihe "Phyrne Fisher Mysteries" von Kerry Greenwood und gilt als teuerste australische TV-Produktion aller Zeiten. Bis dato wurde die Serie weltweit in mehr als 120 Länder verkauft. Ein Erfolg, der auch der charismatischen Hauptdarstellerin Essie Davis zu verdanken ist, die mit der Serie ihren Durchbruch schaffte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Essie Davis (Phryne Fisher) Nathan Page (Detective John "Jack" Robinson) Ashleigh Cummings (Dorothy "Dot" Williams) Hugo Johnstone-Burt (Hugh Collins) Richard Bligh (Mr. Butler) Travis McMahon (Bert Johnson) Anthony Sharpe (Cec Yates) Originaltitel: Miss Fisher's Murder Mysteries Regie: Clayton Jacobson Drehbuch: Deborah Cox, Jo Martino Kamera: Roger Lanser Musik: Greg Walker Altersempfehlung: ab 16