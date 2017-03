In der Pfarrgemeinde St. Betram wird Herbert Kupp tot in der Kirche aufgefunden. Durch die Ermittlungen trifft Mick seinen alten Kumpel Bodo Romanski nach fast 20 Jahren wieder und staunt nicht schlecht: Der ehemals kleinkriminelle Bodo ist mittlerweile Pfarrer der Gemeinde. Die Wiedersehensfreude der beiden wird allerdings schnell getrübt, als Herberts Witwe, Anneliese Kupp, die Ermittler auf einen Streit ihres Mannes mit Bodo aufmerksam macht ... In Google-Kalender eintragen