N24 Doku 22:05 bis 23:10 Dokumentation Chinas Schande - Die Kinder der Gehenkten F 2014 Vor den Toren Pekings befindet sich das Sun Village - ein Kinderheim, in dem ausschließlich Waisen von zum Tode verurteilten Straftätern untergebracht sind. Mehr als 150 Kinder leben hier. Gegründet wurde das Heim Ende der neunziger Jahre von Shuqin Zhang. Von der Gesellschaft geächtet, würden die Waisen ohne die Unterstützung von Frau Zhang auf der Straße landen. Denn niemand in China will die Kinder der Gehenkten - zu groß ist die Schande. Originaltitel: Children of Shame