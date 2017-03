Pro7 Fun 22:10 bis 22:35 Comedyserie The Grinder - immer im Recht Was, wenn nicht? USA 2015 16:9 HDTV Merken In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Rob Lowe (Dean Sanderson) Fred Savage (Stewart Sanderson) Mary Elizabeth Ellis (Debbie Sanderson) Natalie Morales (Claire Lacoste) Hana Hayes (Lizzie Sanderson) Connor Kalopsis (Ethan Sanderson) William Devane (Dean Sanderson Sr.) Originaltitel: The Grinder Regie: Jake Kasdan Drehbuch: Andrew Mogel, Jarrad Paul Kamera: Rhet Bear Musik: Jeff Cardoni Altersempfehlung: ab 6