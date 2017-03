Tele 5 22:05 bis 00:00 Horrorfilm The Burning Curse USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Free-TV Premiere 20 40 60 80 100 Merken In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Stephanie Hunt (Sarah) Sarah Dugdale (Marley) Alisha Newton (Emma) Hilary Jardine (Nicole) Richard Harmon (Seth) Jonathan Whitesell (Alex) Deborah Kara Unger (Tante Cora) Originaltitel: The Hollow Regie: Sheldon Wilson Drehbuch: Rick Suvalle, Sheldon Wilson Kamera: Tony Dean Smith Musik: Hal Beckett Altersempfehlung: ab 16