SWR 22:00 bis 23:30 Krimi Tatort Franziska D 2014 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Franziska wurde als Geisel genommen: Diese Nachricht trifft Ballauf und Schenk mitten ins Mark. Sie müssen nicht nur den Mord an einem Häftling in der JVA Köln aufklären, sondern auch dringend ihrer Kollegin helfen. Neben ihrem Job bei der Mordkommission engagiert sich Franziska als ehrenamtliche Bewährungshelferin. Und ausgerechnet der ihr zugeordnete Häftling Daniel Kehl bedroht sie jetzt im Besucherraum des Gefängnisses mit einem Messer. Nach zehn Jahren Haft steht er eigentlich kurz vor seiner Entlassung. Doch er ist dringend tatverdächtig, gerade seinen Zellennachbarn Sergej Rowitsch ermordet zu haben. Kehl beteuert seine Unschuld. Doch sein Mithäftling Niklas Berg bezeugt, ihn quasi auf frischer Tat ertappt zu haben. Ist eine Verschwörung gegen Kehl im Gange? Schauspieler: Klaus J. Behrendt (Hauptkommissar Max Ballauf) Dietmar Bär (Hauptkommissar Freddy Schenk) Tessa Mittelstaedt (Franziska Lüttgenjohann) Joe Bausch (Dr. Joseph Roth) Christian Tasche (Staatsanwalt Wolfgang von Prinz) Birge Schade (Katharina Streiter) Holger Daemgen (Thomas Droolitsch) Originaltitel: Tatort Regie: Dror Zahavi Drehbuch: Jürgen Werner Kamera: Gero Steffen Musik: Jörg Lemberg Altersempfehlung: ab 16