tagesschau24 22:00 bis 22:45 Magazin Markt Aktuelles Magazin für Wirtschaft und Verbraucher Kann man das noch essen? / Botox und Hyaluron: Heilsbringer oder gefährlicher Trend? / Maschen bei Mieterhöhungen D 2017 Stereo 16:9 Merken - "Kann man das noch essen?" Diese Frage stellt sich oft bei Produkten, die im Kühlschrank in der Ecke stehen - und das schon ziemlich lange. Ob Mayo, Senf, Cornichons oder Grillsaucen: Jeder hat ein paar "Leichen" im Kühlschrank. Markt fragt, wie lange kann man manche Produkte noch essen? Und wie bleiben die Lebensmittel möglichst lange haltbar? - Botox und Hyaluron: Heilsbringer oder gefährlicher Trend? Jünger aussehen dank weniger Falten? Botox und Hyaluron sind in breiten Kreisen der Bevölkerung höchst beliebt. Aber was bringen Botox und Hyaluron wirklich? Markt macht einen kleinen Selbstversuch und stellt auch die Frage nach der Qualität der Behandlung. Botox-Partys sind zum Beispiel voll angesagt - aber das ist nicht immer qualifiziert und legal! Das kann buchstäblich ins Auge gehen, wenn beim Spritzen ein Nerv getroffen wird. Worauf können Botox-Willige achten, damit der Eingriff qualifiziert und sauber abläuft? - Maschen bei Mieterhöhungen Die Mieten steigen in vielen Städten rasant und besonders die börsennotierten Gesellschaf-ten gehen mit ihren Mieterhöhungen bis an die Schmerzgrenze. Markt zeigt, mit welchen Maschen die Wohnungsgesellschaften Mieten anheben - und dass man sich als Mieter nicht alles gefallen lassen muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Simon Pützstück Originaltitel: markt