Kabel1 Doku 22:00 bis 22:50 Dokumentation Morde, die Schlagzeilen machten - Schuldig im Rampenlicht Steven Avery USA 2015 16:9 HDTV Ein grausiger Fund versetzt eine Gemeinde in Wisconsin in Angst und Schrecken: Die verbrannten Knochen der jungen Fotografin Teresa Halbach werden auf einem Schrottplatz entdeckt. Der Besitzer des Platzes ist Steven Avery, der gerade nach einer 18-jährigen Haftstrafe für eine Vergewaltigung, die er nicht begangen hat, wieder in die Freiheit entlassen wurde. Nun steht er unter Mordverdacht - und eine ganze Nation verfolgt den Fall. Ist Steven Avery ein Pechvogel oder ein Mörder? Originaltitel: Murder Made Me Famous