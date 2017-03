TLC 22:00 bis 22:30 Dokusoap Verliebt, verlobt, verhaftet Nur über deine Leiche USA 2011 Merken Die geschiedene Kendra Beebe lernt auf einer Dating-Plattform den Hollywood-Schauspieler Shelley Malil kennen. Schnell ist sie überzeugt, den perfekten Partner gefunden zu haben, denn Shelley trägt sie auf Händen und kümmert sich rührend um ihre Kinder. Der Himmel hängt voller Geigen, bis Shelleys Alkoholproblem ans Licht kommt. Da die folgende Entziehungskur nichts bringt, denkt Kendra über eine Trennung nach. Als sie eines Tages mit einem Freund über ihre Beziehungsprobleme spricht, wird sie von Shelley belauscht. Und der Schauspieler dreht durch: Er stürzt sich mit einem Messer auf Kendra und bringt ihr 23 Stichwunden in Rücken, Brust, Hals und Lunge bei. Wie durch ein Wunder kann ihr Leben in einer 12-stündigen Notoperation gerettet werden. Shelley Malil sitzt eine lebenslange Haftstrafe ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Who the (Bleep) Did I Marry?